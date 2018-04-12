«Ингосстрах» ищет, где перестраховать риски санкционных компаний Олега Дерипаски
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Ингосстрах» обратился за помощью к принадлежащей Центробанку Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), чтобы перестраховать в ней риски компаний Олега Дерипаски, попавших под санкции США на прошлой неделе. «Ингосстрах» страхует имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group, рассказали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика. Переговоры идут, подтвердил «Ведомостям» президент РНПК Николай Галушин. Представитель «Ингосстраха» это не подтвердил, но и не опроверг. Российские страховщики сейчас анализируют ситуацию по клиентам, оказавшимся под санкциями, добавил он.
Европейские компании отказываются перестраховывать риски российских страховщиков, по действующим договорам они могут заблокировать выплату компенсации до снятия санкций в отношении клиента, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». «Ингосстрах» опасается, что если с предприятиями Олега Дерипаски произойдет страховой случай (взрыв, пожар и проч.), то западные компании, где сейчас перестрахованы риски этих предприятий, откажут в компенсации части ущерба, объясняют два собеседника «Ведомостей».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}