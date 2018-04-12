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«Ингосстрах» ищет, где перестраховать риски санкционных компаний Олега Дерипаски Максим Стулов / Ведомости

«Ингосстрах» обратился за помощью к принадлежащей Центробанку Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), чтобы перестраховать в ней риски компаний Олега Дерипаски, попавших под санкции США на прошлой неделе. «Ингосстрах» страхует имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group, рассказали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика. Переговоры идут, подтвердил «Ведомостям» президент РНПК Николай Галушин. Представитель «Ингосстраха» это не подтвердил, но и не опроверг. Российские страховщики сейчас анализируют ситуацию по клиентам, оказавшимся под санкциями, добавил он.

Европейские компании отказываются перестраховывать риски российских страховщиков, по действующим договорам они могут заблокировать выплату компенсации до снятия санкций в отношении клиента, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». «Ингосстрах» опасается, что если с предприятиями Олега Дерипаски произойдет страховой случай (взрыв, пожар и проч.), то западные компании, где сейчас перестрахованы риски этих предприятий, откажут в компенсации части ущерба, объясняют два собеседника «Ведомостей».