Россию не отключат от SWIFT

Гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт WORLD ECONOMIC FORUM / Benedikt von Loebell

Система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций, сообщил в среду в Москве ее гендиректор Готфрид Лайбрандт. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, слышавшие его выступление. Сегодня проходит общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ («Россвифт») и бизнес-форум SWIFT. Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT - нейтральная организация, указали собеседники «Ведомостей».

«Ведомости» направили запрос в SWIFT.

Позиция SWIFT очень последовательная и профессиональная, говорит предправления НРД, представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин. «Это вызывает глубокое уважение со стороны сообщества. Ранее в 2014 г., а также в марте этого года SWIFT делал официальные заявления, которые исчерпывающе отвечают на этот вопрос [будет ли Россия отключена от системы]: «SWIFT не будет отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети», – напоминает Астанин.

Вопрос об отключении России от SWIFT был впервые поднят в 2014 г., когда система получила требования об отключении от сети SWIFT отдельных пользователей или целых стран - речь шла об Израиле и России. В частности, в отношении России такие санкции в сентябре рекомендовал ввести Европарламент Совету ЕС. Тогда система опубликовала заявление, в котором назвала ссылку на SWIFT при обсуждении такого деликатного вопроса прямым ударом по репутации компании: «Наша миссия - быть глобальным и нейтральным провайдером услуг». SWIFT также подчеркивала, что «не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети». Несмотря на такое заявление, спекуляции на тему отключения России продолжались все эти годы.

Центробанк однако в 2014 г. создал Систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая позволяет отправлять сообщения в формате SWIFT, но только внутри страны. Для обмена финансовой информацией с международными партнерами у банков аналогов SWIFT нет.

В прошлом году российский трафик SWIFT вырос на 40% до 116 млн сообщений, а Россия с 2015 г. входит в совет директоров системы вместе с другими 24 странами –крупнейшими пользователями системы. Благодаря росту трафика Россия с этого года получила скидку на отправку сообщений внутри страны на основе индивидуального соглашения со SWIFT.

Москва готовится к тому, что Вашингтон может ввести особо жесткие ограничительные меры, в том числе отключить Россию от SWIFT, сообщал во вторник РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Также Кремль не исключает и введения санкций в отношении российского госдолга и крупнейших госбанков – Сбербанка и ВТБ, писал РБК.

Президент Сбербанка Герман Греф во вторник назвал вероятность отключения России от SWIFT минимальной: «Все-таки надо исходить из какого-то более прагматичного сценария. С учетом всей сложнейшей ситуации, как мне кажется, вероятность отключения от SWIFT <...> пока находится не в поле моего понимания вероятности».

Сообщение о подготовке российских властей к самому жесткому сценарию введения санкций США появилось после того, как 6 апреля Вашингтон ввел новые ограничительные меры в отношении Москвы: в список блокирующих санкций (SDN) попали 24 россияна и 15 связанных с ними компаний. Новых санкций пока не последовало. Президент США Дональд Трамп расстроился, что ограничительные меры были объявлены еще до того, как он успел с ними ознакомиться, и решил отложить их введение, сообщала The Washington Post. Сегодня же российское посольство в Вашингтоне получило письмо от администрации Трампа, в котором говорится, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции, написал «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД России.