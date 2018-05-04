Центробанк получил убыток впервые с 1998 года

На фоне снижения процентных ставок у Банка России существенно сократились процентные доходы Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. Центробанк получил убыток на 435,3 млрд руб., следует из его годового отчета. Это первый убыток для ЦБ с 1998 г., когда он потерял 27,8 млрд руб. Причин таких потерь несколько, указал ЦБ в примечаниях к отчетности.

На фоне снижения процентных ставок у Банка России существенно сократились процентные доходы и одновременно выросли процентные расходы по операциям из-за избытка ликвидности в финансовой системе. Кредиты банкам – один из основных источников дохода ЦБ. Когда у банков растет избыток ликвидности, они занимают у регулятора меньше (и, соответственно, платят ему меньше процентов за пользование деньгами) и больше размещают своих средств на счетах в ЦБ (за что сам ЦБ платит им проценты). Процентные доходы ЦБ сократились на 20,5% до 282 млрд руб., расходы – выросли на 28,2% до 136 млрд руб.

Кроме того, ЦБ перечислил в федеральный бюджет дивиденды, которые получил от Сбербанка по итогам 2016 г., что также учел в составе убытков, сказано в примечаниях. Сбербанк выплатил ЦБ дивиденды на 67,8 млрд руб. в 2017 г.

Но самое большое влияние на финансовые показатели ЦБ оказало то, что с лета прошлого года он сам стал заниматься санациями банков, создав Фонд консолидации банковского сектора. Из-за этого у регулятора выросли расходы по формированию резервов: чистые расходы на эти цели выросли в 13 раз – до 385,6 млрд руб.

«Таким образом, в основном убыток вызван санациями банков. Возможно, ЦБ придется еще досоздать резервы, поскольку на финансовое оздоровление он направил гораздо больше», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечает, что из-за убытка ЦБ федеральный бюджет недополучит часть доходов: «В структуре доходов бюджета прибыль ЦБ не занимала большую долю, а учитывая высокие цены на нефть в этом году, некритично, если поступлений от ЦБ не будет. Но все же так или иначе прибыль ЦБ помогла бы диверсифицировать источники дохода бюджета».

В прошлом году бюджет получил от ЦБ 39,2 млрд руб. В 2016–2017 гг. ЦБ перечислял в бюджет 90% своей прибыли. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018–2020 гг. говорилось, что ЦБ не планирует получение прибыли по результатам деятельности в 2017–2019 гг.