ЦБ впервые раскрыл структуру сомнительных операций

За 2017 г. банки провели сомнительных операций на 422 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк впервые раскрыл подробную информацию о сомнительных операциях, указав, сколько денег прошло по той или иной схеме. За 2017 г. банки провели сомнительных операций на 422 млрд руб. Их ЦБ делит на три вида: вывод денег за рубеж, обналичивание и предшествующий им подготовительный «транзит».

Транзитные операции

Транзитные операции, как правило, проводят перед тем, как вывести деньги за рубеж или обналичить их, - именно транзиту ЦБ в последние годы уделял наиболее пристальное внимание. Больше всего регулятора беспокоил аккумулирующий транзит, когда компании собирали от большого числа других компаний деньги, а затем перечисляли их далее. Это часто является основным звеном в схемах - например, по сделкам с ценными бумагами, обналичиванию и др. В большинстве случаев в платежных документах в основании зачисления средств стоит пометка, что сумма рассчитана с учетом НДС, а в основаниях списания – без учета НДС (ЦБ называет это «ломкой НДС» и считает, как количество денег, списанных со счетов клиентов, операции которых сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей).

Около 38% транзитных операций проводится для последующего обналичивания через счета и карты, раскрыл ЦБ. Немногим меньше - 29% - для последующей продажи наличности торговыми компаниями. 11% транзита проводится для того, чтобы турфирмы затем продали наличные, еще 11% - для оптимизации налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий. 7% транзита предшествует выводу денег за рубеж, 4% - продаже наличных платежными агентами.

Сколько банки провели транзитных операций в рублях в 2017 г., ЦБ не раскрыл. «Ведомости» ожидают его комментариев.

Обналичивание

В прошлом году через банки незаконно обналичили 326 млрд руб., следует из данных ЦБ. Больше половины пришлось на операции физлиц: 47% было снято с карт и выдано со счетов, еще 5% - выдано наличными со счетов индивидуальных предпринимателей (ИП). Еще 41% - снятие наличных юрлицами (как по картам, так и со счетов). Оставшиеся 7% ЦБ указал как «иные» операции.

Счета и карты физлиц задействуются чаще, поскольку это дешевле, объясняет начальник управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин: схема с картами физлиц легко масштабируема, а издержки относительно низки. «Каналов обналичивания осталось немного, и в основном это физлица. Еще один канал — покупка наличных у турфирм и ресторанов, большой оборот наличных также на рынках и других торговых точках. Сейчас стоимость наличных может доходить до 20-25%, хотя еще несколько лет назад цены были в разы ниже», - рассказывает Дремин.

Вывод денег за рубеж

За прошлый год через банки вывели 96 млрд руб., следует из данных ЦБ. Больше всего - 24% - пришлось на схемы с использованием авансирования импортируемых товаров, раскрыл регулятор. На втором месте - 22% - переводы по сделкам с услугами, а на третьем - 20% - переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов. Следом (14%) идут переводы по сделкам с ценными бумагами, затем - 13% - схемы с импортом товаров в рамках Таможенного союза. На схемы с импортом товаров с использованием льготных режимов приходится 3%, на иные схемы - 4%.

Все эти схемы не новые, но остановить их волевым решением нельзя, констатирует Дремин. Например, с использованием авансовых платежей работают и добросовестные клиенты, и нередко оценить, какой из клиентов в рамках данной сделки ведет нормальную хозяйственную деятельность, сложно - для этого и требуется целый перечень признаков сомнительности, указывает он.

Тем не менее, размер выведенных за рубеж денежных средств через сомнительные операции за последние годы резко сократился. В 2011 г. на них приходилось $33,26 млрд, в 2012 г. – $38,81 млрд, в 2013 г. – $26,5 млрд, а в 2014 г. их объем сократились до $8,6 млрд, следует из платежного баланса Российской федерации. В 2015 г. на такие операции уже пришлось $1,53 млрд., а в 2016 г. - $0,54 млрд.