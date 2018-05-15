ЦБ проверит каждый кредит, передаваемый Промсвязьбанку
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Правительство решило создать опорный банк для гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка, чтобы оградить другие банки от возможного ужесточения санкций США. По замыслу чиновников они смогут передать кредиты предприятиям ОПК на баланс Промсвязьбанка и таким образом снизить свои риски. Таких кредитов Промсвязьбанк может получить до 1 трлн руб., оценивал в феврале министр финансов Антон Силуанов.
Как их передавать, не решено. Сбербанк и ВТБ не хотят передавать вместе с кредитами капитал, а руководитель Просмвязьбанка Петр Фрадков заявил в интервью «Коммерсанту», что другого варианта «просто нет». Правоту Фрадкова подтвердил участник обсуждения законопроекта: капитал предполагается передавать исходя из качества (риск-веса) кредита.
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