Вадим Беляев уволился из «Открытие холдинга»

Денис Абрамов / Ведомости

Основатель и акционер «Открытие холдинга» Вадим Беляев ушел с должности гендиректора компании. Холдинг возглавит его заместитель Сергей Шкодинский: решением внеочередного собрания он назначен гендиректором компании на три года. Шкодинский сосредоточится на «оптимизации бизнес-процессов и повышении эффективности работы компании», говорится в пресс-релизе компании.

Беляев руководил холдингом с августа 2017 г. Тогда же Центробанк забрал на санацию главный актив холдинга – «ФК Открытие», а вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора перешли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

"Открытие холдинг" возглавит ученый Сергей Шкодинский работает в «Открытие холдинге» с января 2018 г. В 2002–2014 гг. он занимался научной и преподавательской деятельностью, в 2014–2017 гг. работал в НИИ системного анализа Счетной палаты, где руководил исследовательскими проектами по проблемам государственного финансового контроля, аудита и антикоррупционной политики.

У холдинга осталась управляющая компания «Открытие», алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча», доля в «Балтийском лизинге» и ряд небольших компаний, говорится в отчете за I квартал. «Открытие холдинг» указал, что занимает выжидательную позицию, проводит переоценку стоимости активов, оставшихся в периметре, а также продолжает выстраивать взаимодействие с ключевыми компаниями, которые ему ранее принадлежали.

«Открытие холдинг» объяснил решение о смене гендиректора так: санация «ФК Открытие», связанные с ней процедуры по изменению структуры холдинга и его бизнес-модели требовали личного участия акционера в операционной деятельности, а сейчас такой необходимости нет. «Непростой этап» завершился, и Беляев решил сосредоточиться «на стратегических направлениях развития бизнеса», говорится в сообщении компании.

Между тем у перешедшего под контроль ЦБ банка «ФК Открытие» есть целый ряд ряд претензий к холдингу. В картотеке арбитражных дел зарегистрированы 12 исков банка к «Открытие холдингу» на общую сумму свыше 4,8 млрд руб. (два иска на 672 млн руб. удовлетворены не были, банк сейчас оспаривает решения судов). Кроме того, банк подал иск к одному из акционеров холдинга, Gatecraft Limited, на 9,7 млрд руб.

Иски банка к холдингу связаны с договорами поручительства, которые якобы были подписаны между «Ханты-Мансийским банком Открытие» и холдингом в 2015 г., говорит представитель холдинга. Иски поданы с нарушениями процессуальных норм, в том числе с нарушением срока давности, утверждает он: «У нас нет сомнений, что и по этим искам истец получит отказы в удовлетворении».

Претензии к банку есть и у холдинга. «Вчера и сегодня нами были выиграны судебные дела у банка по поводу отказа от платы за аренду офиса и у компании «Открытие Факторинг» по поводу отказа от платы за пользование товарным знаком [права на товарный знак «Открытие» принадлежат холдингу. – «Ведомости»]», – говорит он. Иск к Gatecraft Limited в холдинг не поступал, добавил его представитель.

ЦБ ведет работу по разворачиванию ряда сделок, заключенных до введения временной администрации, а по ряду сделок с признаками вывода активов регулятор уже обратился в Генпрокуратуру, говорил Bloomberg зампред ЦБ Василий Поздышев в начале декабря 2017 г. С Вадимом Беляевым регулятор считает взаимодействие завершенным, сообщал представитель ЦБ 12 декабря.

Уход Беляева с поста гендиректора холдинга вряд ли создаст какие-то сложности для кредиторов компании, говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов: он остается акционером компании, и именно с владельцами холдинга ведется вся работа по урегулированию споров. Смена гендиректора не влияет на ответственность за сделки, которые совершались тогда, когда он руководил холдингом, говорит советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. Суд может привлечь бывшее руководство как к субсидиарной ответственности, так и взыскать с них убытки, говорит он.

«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ, «ФК Открытие».