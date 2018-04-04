Финансы / Банки

Аудитор допустил, что «Открытие холдинг» не сможет работать непрерывно

Холдинг с позицией аудитора не согласен и уверен, что сможет продолжать работу
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Аудитор «Открытие холдинга», основным активом которого до недавнего времени был санируемый банк «ФК Открытие», допускает, что компания впредь не сможет работать непрерывно. Об этом говорится в заключении аудитора «Развитие бизнес-систем» (РБС) к годовому отчету холдинга.

В прошлом году «Открытие холдинг» получил чистый убыток в размере 121,4 млрд руб., хотя по итогам 2016 г. он был прибыльным и заработал 32 млрд руб. Размер капитала у холдинга ниже его уставного капитала - 1,47 млрд руб. против 1,54 млрд руб., следует из его отчета. Основные причины сокращения капитала - внешние факторы, пишет аудитор: рыночная стоимость акций и облигаций «ФК Открытие» снизилась в течение прошлого года, а это привело к тому, что холдинг сформировал убытки от ее переоценки на 68,7 млрд руб. и сформировал резервы на 62,7 млрд руб.

«Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности акционерного общества "Открытие холдинг" продолжать свою деятельность непрерывно», – указал аудитор.

«Открытие холдинг» с позицией аудитора не согласен. Компания может продолжать свою деятельность, несмотря на снижение капитала, сказано в отчете. «Аудитор высказывает свое мнение в соответствии со стандартами осуществления аудиторской деятельности. Он имеет на это полное право», – говорит представитель холдинга. «Открытие холдинг» изменил свою бизнес-модель, указывает он, компания перешла от агрессивной модели развития путем слияний и поглощений, в основе которой лежал инвестиционно-банковский бизнес, к максимально эффективному управлению имеющимися активами. «Сейчас проводится аудит и ревизия активов холдинга. Также мы находимся в поиске новых направлений развития», – добавил он.

До осени 2017 г. основным направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес, в основе которого лежал банк «ФК Открытие». В конце августа Центробанк забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора банк «ФК Открытие», вместе с ним регулятору перешли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

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