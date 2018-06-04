Банк «ФК Открытие» помешал бывшему акционеру раскрыться

Холдингу нужна консолидированная отчетность банковской группы «ФК «Открытие» по МСФО и расшифровки к ней на 31 августа 2017г. и с 1 января по 31 августа 2017 г. Максим Стулов / Ведомости

«Открытие холдинг» объявил, что не может опубликовать МСФО за 2017 г. Причин две: во-первых, структура холдинга существенно изменилась, во-вторых, холдингу не хватает данных о бывших активах, в том числе о банке «ФК Открытие», который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.

Холдингу нужна консолидированная отчетность банковской группы «ФК Открытие» по МСФО и расшифровки к ней на 31 августа 2017 г. и с 1 января по 31 августа 2017 г. Без этого холдинг не может сформировать достоверную годовую финансовую отчетность, говорит представитель «Открытие холдинга». Холдинг с просьбой предоставить отчетность обращался во все компании, входящие в группу «ФК Открытие», продолжает представитель холдинга: данными поделился только «Открытие брокер», банк ответил отказом, остальные компании пока не ответили.

У банка «ФК Открытие» нет оснований составлять для холдинга промежуточную отчетность на 31 августа 2017 г., ответил банк в письме за подписью предправления Михаила Задорнова («Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его передал «Открытие холдинг»). Да и предоставлять ее холдингу по закону «ФК Открытие» не обязан: делится такими данными банк может только с акционерами или по условиям специального договора. «У банка нет информации о заключении такого договора», – сказано в письме.

Банк «ФК Открытие» опубликовал МСФО и за первое полугодие 2017 г., и за 2017 г., говорится в ответе банка. Отчетность за первое полугодие, в том числе отчетность входящих в группу компаний, банк холдингу передал. Холдингу нужны данные конкретно за август 2017 г. по каждой из компаний группы, говорит представитель холдинга: «Мы не можем из опубликованных отчетов взять информацию за август, до момента введения временной администрации в «ФК Открытие». Если банк предоставит необходимые данные, холдинг сможет составить годовую финансовую отчетность, обещает он.

Непубликация отчетности может иметь последствия для ценных бумаг «Открытие холдинга»: это 15 выпусков облигаций на 249 млрд руб. По правилам листинга, если эмитент не устранит нарушений при раскрытии финансовой отчетности, Московская биржа может даже прекратить торги бумагами эмитента.

«Биржа собирает и анализирует информацию о соблюдении эмитентами требований и правил листинга и раскрытия информации. В случае нарушений биржа может дать дополнительное время компании для их устранения», – сообщил представитель биржи. На публикацию годового отчета у холдинга есть время до 26 июля 2018 г.

«Решение сохранить листинг компании-нарушителя и об уровне листинга принимается биржей на основе множества факторов, в том числе учитывается мнение участников рынка и экспертов», – заключил представитель биржи.

Представитель «Открытие брокера» оставил запрос «Ведомостей» без ответа. «Ведомости» ожидают ответа ЦБ и «ФК Открытие».