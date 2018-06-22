Рубль укрепляется вслед за дорожающей нефтью

Ilya Naymushin / Reuters

В пятницу рубль значительно укрепился. К 17.30 мск доллар на Московской бирже подешевел на 70 коп. до 63 руб., евро – на 66 коп. до 73,27 руб.

Влияние на курс оказывает целый ряд факторов: подросшие цены на нефть, ослабление доллара, а также снижение рисков на развивающихся рынках, говорит директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Котировки Brent к 16.20 мск достигли своего максимального за день значения $75,25 за баррель (+3% к закрытию четверга). К 17.30 мск цены на нефть этой марки скорректировались до $74,12.

Решение стран ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки несколько стабилизировало цены на нефть, говорит главный экономист БКС ВладимирТихомиров. В последнее время они были особенно волатильны, т.к. не было ясности, состоится ли сделка ОПЕК и каковы буду ее параметры, добавляет он. «На укрепление рубля также сказывается и предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, что дает основания говорить и снижении геополитических рисков для России», – замечает Тихомиров.

Влияние на российскую валюту оказывает и конец квартала, когда экспортеры традиционно платят налоги, хотя наибольшее влияние этого фактора мы увидим в понедельник, добавляет Романчук.

Сегодня достаточно спокойный новостной фон, замечает аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова: тема торгового конфликта между США и Китаем не получила развития в информационном поле. «С середины апреля рубль движется внутри ценового коридора 61-64 руб. и пока нет оснований для того, чтобы курс пробил его минимальное или максимальное значение», – говорит она.

Индекс Мосбиржи к 17.30 мск снизился на 0,46% до 2245,94 пунктов. Сильнее других дешевели бумаги АФК «Система»: котировки снизились на 10,26% до 8,65 руб. после того, как конгрессмены США предложили ввести санкции против самой компании и ее владельца Владимира Евтушенкова.

Кто попал под новые санкции США