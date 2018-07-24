Экс-гендиректор НПФ Сбербанка перешла в «Регион»
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Бывший гендиректор негосударственного пенсионного фонда НПФ Сбербанка перешла на работу в инвестиционную компанию «Регион». Галина Морозова назначена заместителем гендиректора компании. «В этой должности она будет курировать координацию и развитие бизнеса группы в сфере негосударственных пенсионных фондов», – говорится в пресс-релизе компании.
Морозова возглавляла НПФ Сбербанка с момента его основания в 1995 г. О том, что она покидает пост гендиректора фонда, стало известно в мае. Исполняющим ее обязанности был назначен директор по развитию фонда Александр Прокопенков. Под управлением НПФ Сбербанка находится 539,6 млрд руб. пенсионных накоплений.
«Региону» принадлежит НПФ «Традиция», а также доля в 9,9% «Согласии ОПС» (этот фонд объединяется с НПФ «Нефтегарант» и АО «НПФ "Нефтегарант"»). Под управлением этих фондов находится соответственно 171 млн руб. пенсионных резервов и 106 млрд руб. пенсионных накоплений.