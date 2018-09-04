Производитель банкоматов рекомендовал банкам ограничить прием пятитысячных купюр

NCR на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 руб. Максим Стулов / Ведомости

Производитель одних из самых популярных банкоматов в России – американский NCR – в течение недели предоставит российским банкам новую прошивку для банкоматов, уязвимых к вбросу фальшивых купюр, говорится в сообщении компании. До тех пор NCR рекомендовала всем банкам-клиентам временно отказаться от приема купюр номиналом 5000 руб. в банкоматах с определенными видами устройств для проверки подлинности денег.

Ранее сотрудники двух крупных банков рассказали «Ведомостям» о том, что NCR на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 руб. «Фальшивые купюры принимались на старых версиях валидаторов, которые использовались в банкоматах NCR, поставлявшихся до 2014 г.», – сообщает компания. По ее сведениям, у поддельных купюр достаточно хорошо воспроизведены машиночитаемые признаки настоящих денег.

Банкоматы с новыми устройствами для проверки купюр не принимают фальшивые банкноты, все эти устройства (в отличие от старых) проходили тестирование и сертификацию в ЦБ, следует из слов представителя NCR. Компания советует банкам в будущем модернизировать модули приема банкнот, при этом достаточно заменить только само устройство проверки подлинности.

Ограничения на прием 5000-ных купюр в некоторых банкоматах фирмы NCR ввели «Открытие», Альфа-банк, Райффайзенбанк, рассказали их представители. Сбербанк не вводил массовых ограничений, но возможны единичные случаи, говорит представитель госбанка.