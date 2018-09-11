Инвестфонды вложили в Совкомбанк $106 млн

Совкомбанк также планирует провести IPO после апреля 2019 г. Евгений Разумный / Ведомости

Японская корпорация SBI Holdings присоединилась к консорциуму инвесторов в Совкомбанк – об этом было объявлено в понедельник на Восточном экономическом форуме. В консорциум уже входили Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), а также ближневосточные суверенные фонды. Точное число последних, а также их название банк не раскрывает. В материалах банка говорилось, что его эмиссию выкупили в том числе фонды из Саудовской Аравии и Бахрейна.

«Cовокупные инвестиции со стороны РКИФа и партнеров составили $106 млн. Ведущую роль в привлечении инвестиций сыграл Российско-китайский инвестиционный фонд, ставший инициатором создания консорциума», – передал через представителя совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Всего в ходе допэмиссии, в которой помимо фондов участвовали также бывшие владельцы присоединяемого Росевробанка – Илья Бродский, Андрей Суздальцев и Сергей Гришин, – банк увеличил капитал на 10 млрд руб., следует из слов Хотимского.

Совкомбанк также планирует провести IPO после апреля 2019 г. Сумма – от $300 млн, рассказал Хотимский в интервью Bloomberg. По его мнению, негативное отношение инвесторов к России и банковскому сектору в какой-то момент изменится. «Мы, безусловно, смотрим на международное, полноценное IPO», – заявил Хотимский. По его мнению, не так важно, на какой бирже: хорошее размещение вполне может быть и на Мосбирже.