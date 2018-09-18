У «Ингосстраха» появился новый совладелец
Павел Езубов, которого СМИ называли двоюродным братом Олега Дерипаски, перестал контролировать 16% страховщика
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У страховой компании «Ингосстрах» сменился совладелец
Евгений Разумный / Ведомости
У страховой компании «Ингосстрах» сменился совладелец. Павел Езубов, которого Forbes и РБК называли двоюродным братом Олега Дерипаски, перестал контролировать 16,03% страховщика. Из капитала компании он вышел 24 августа, следует из данных «Спарк-Интерфакса»: тогда у компании «Бекар-сервис», через которую Езубов владел 16,03% в «Ингосстрахе», сменился владелец.
Теперь «Бекар-сервис» принадлежит через ряд компаний Алексею Коновалову и Андрею Панову. Помимо них среди акционеров «Ингосстраха» были Олег Дерипаска (10%), итальянская «Ассикурациони дженерали» (38,45%), «Гранит» (16,29%), «Софт-Карат» (15,68%) и акционеры-миноритарии (3,55%).
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