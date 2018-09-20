Росбанк присоединит к себе «Дельтакредит»

Объединенный банк может стать 11-м в России с активами свыше 1 трлн рублей

Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Росбанк берет ипотеку

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После присоединения «Дельтакредита» активы Росбанка могут вырасти на 15%, Максим Стулов / Ведомости

В среду Росбанк объявил, что к середине 2019 г. присоединит дочерний «Дельтакредит» (оба входят во французскую группу Societe Generale, в России она также представлена «Русфинанс банком»). «Дельтакредит» войдет в блок розничного бизнеса Росбанка и его команда будет сохранена, указано в сообщении.

Присоединение «Дельтакредита» позволит объединенному банку нарастить ипотечный портфель, а также увеличить кросс-продажи, говорит представитель Росбанка. При этом каких целей объединенный банк намерен достичь, он не сказал.