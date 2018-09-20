Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Росбанк берет ипотеку
Росбанк присоединит к себе «Дельтакредит»
Объединенный банк может стать 11-м в России с активами свыше 1 трлн рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
После присоединения «Дельтакредита» активы Росбанка могут вырасти на 15%,
Максим Стулов / Ведомости
В среду Росбанк объявил, что к середине 2019 г. присоединит дочерний «Дельтакредит» (оба входят во французскую группу Societe Generale, в России она также представлена «Русфинанс банком»). «Дельтакредит» войдет в блок розничного бизнеса Росбанка и его команда будет сохранена, указано в сообщении.
Присоединение «Дельтакредита» позволит объединенному банку нарастить ипотечный портфель, а также увеличить кросс-продажи, говорит представитель Росбанка. При этом каких целей объединенный банк намерен достичь, он не сказал.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}