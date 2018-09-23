Финансы / Страхование

Крупнейший страховщик жизни в России меняет гендиректора

«Сбербанк страхование жизни» покидает его гендиректор Алексей Руденко
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«Дочку» Сбербанка и лидера рынка страхования жизни в России – «Сбербанк страхование жизни» – покидает его генеральный директор Алексей Руденко. Об этом рассказали «Ведомостям» два действующих сотрудника группы Сбербанка, а также страховщик, узнавший об уходе Руденко от сотрудника компании и рекрутера.

Причину ухода Алексея Руденко никто из собеседников назвать не смог.

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