Минфин разместил весь выпуск коротких ОФЗ на 5 млрд рублей
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Минфин в среду, 14 ноября, разместил весь выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство продало четырехлетние бумаги номинальной стоимостью 5 млрд руб. Спрос превысил предложение почти в 2,5 раза. Средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых.
Цена этого выпуска на Московской бирже почти не изменилась. Перед началом аукциона доходность бумаг составляла 7,87% годовых, как и на закрытии торгов во вторник, а к 14.20 мск доходность скорректировалась до 7,86% годовых.
Позже сегодня Минфин проведет аукцион по размещению трехлетних ОФЗ еще на 5 млрд руб., его итоги будут объявлены после 16.30 мск.
На этой неделе Минфин сократил предложение для рынка в два раза – с 20 млрд до 10 млрд руб., а также сделал выбор в пользу краткосрочных бумаг.
Последние три недели министерство проводило по средам по два аукциона на 20 млрд руб., но занять всю эту сумму ему ни разу не удавалось. На прошлой неделе, 7 ноября, Минфин предлагал рынку два выпуска шестилетних и 11-летних ОФЗ: инвесторы купили бумаги лишь на 11,2 млрд руб.
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