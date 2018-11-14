Финансы / Рынки

Минфин разместил весь выпуск коротких ОФЗ на 5 млрд рублей

Последние три недели Минфину не удавалось продать все лоты полностью
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минфин в среду, 14 ноября, разместил весь выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство продало четырехлетние бумаги номинальной стоимостью 5 млрд руб. Спрос превысил предложение почти в 2,5 раза. Средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых.

Цена этого выпуска на Московской бирже почти не изменилась. Перед началом аукциона доходность бумаг составляла 7,87% годовых, как и на закрытии торгов во вторник, а к 14.20 мск доходность скорректировалась до 7,86% годовых.

Позже сегодня Минфин проведет аукцион по размещению трехлетних ОФЗ еще на 5 млрд руб., его итоги будут объявлены после 16.30 мск.

На этой неделе Минфин сократил предложение для рынка в два раза – с 20 млрд до 10 млрд руб., а также сделал выбор в пользу краткосрочных бумаг.

Последние три недели министерство проводило по средам по два аукциона на 20 млрд руб., но занять всю эту сумму ему ни разу не удавалось. На прошлой неделе, 7 ноября, Минфин предлагал рынку два выпуска шестилетних и 11-летних ОФЗ: инвесторы купили бумаги лишь на 11,2 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике