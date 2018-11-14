Минфин разместил весь выпуск коротких ОФЗ на 5 млрд рублей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Последние три недели министерство проводило по средам по два аукциона на 20 млрд руб., но занять всю эту сумму ему ни разу не удавалось Альберт Гарнелис / ТАСС

Минфин в среду, 14 ноября, разместил весь выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство продало четырехлетние бумаги номинальной стоимостью 5 млрд руб. Спрос превысил предложение почти в 2,5 раза. Средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых.

Цена этого выпуска на Московской бирже почти не изменилась. Перед началом аукциона доходность бумаг составляла 7,87% годовых, как и на закрытии торгов во вторник, а к 14.20 мск доходность скорректировалась до 7,86% годовых.

Позже сегодня Минфин проведет аукцион по размещению трехлетних ОФЗ еще на 5 млрд руб., его итоги будут объявлены после 16.30 мск.

На этой неделе Минфин сократил предложение для рынка в два раза – с 20 млрд до 10 млрд руб., а также сделал выбор в пользу краткосрочных бумаг.

Последние три недели министерство проводило по средам по два аукциона на 20 млрд руб., но занять всю эту сумму ему ни разу не удавалось. На прошлой неделе, 7 ноября, Минфин предлагал рынку два выпуска шестилетних и 11-летних ОФЗ: инвесторы купили бумаги лишь на 11,2 млрд руб.