Московская биржа отбилась от претензий обанкротившейся инвесткомпании

Решение суда подтвердило правомерность всех действий НКЦ Денис Абрамов / Ведомости

Арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил кассационную жалобу Московской биржи по иску «Энергокапитала» на 873 млн руб., сообщил представитель биржи.

«Энергокапитал», одна из старейших инвестиционных компаний России, в сентябре 2016 г. признана банкротом. В 2015 г. у компании начались проблемы – она не смогла исполнять обязательства по заключенным на бирже сделкам. После этого Московская биржа начала процедуру дефолт-менеджмента и продала обеспечение, которое «Энергокапитал» хранил на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ, входит в группу Московской биржи и выступает центральным контрагентом в биржевых сделках).

Конкурсный управляющий счел, что НКЦ неправомерно продал обеспечение, и подал на него в суд с требованием вернуть 873 млн руб. в конкурсную массу. Суды двух инстанций поддержали его требования.

«Суд принял решение удовлетворить кассацию Московской биржи без передачи дела на рассмотрение в нижестоящие инстанции», – указал Максим Степанчук, партнер юридической фирмы «Делькредере», представляющей интересы биржи. Решение суда подтвердило правомерность всех действий НКЦ, предпринятых для урегулирования дефолта «Энергокапитала» в 2015 г., доволен представитель Московской биржи.

Конкурсный управляющий «Энергокапитала» отказался от любых комментариев.

Из-за иска «Энергокапитала» во II квартале 2018 г. Московская биржа создала резерв на 873 млн руб. Чистая прибыль за этот период составила 4,86 млрд руб., что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. «Вопрос о восстановлении резервов будет решен после завершения всех стадий судебного процесса», – указал представитель биржи.