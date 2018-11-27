Nasdaq запустит фьючерсы на биткойн

Биржу не смущает падение стоимости криптовалюты более чем на 80%

Nasdaq далеко не первая задумалась о торговле деривативами на криптовалюты Евгений Разумный / Ведомости

Технологическая биржа Nasdaq планирует запустить фьючерсы на биткойн в I квартале 2019 г., пишет Bloomberg.

Сейчас Nasdaq обсуждает этот вопрос с Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC) – главным регулятором на рынке фьючерсов и опционов, рассказывает собеседник агентства. Стоимость фьючерсов на биткойн на Nasdaq будет рассчитана по спотовой цене со многих криптовалютных бирж, отобранных специализирующейся на управлении инвестициями фирмой VanEck Associates Corp.

Nasdaq далеко не первая задумалась о торговле деривативами на криптовалюты. В декабре 2017 г. фьючерсы на биткойн начали торговаться сразу на двух площадках в Чикаго – Cboe Global Markets и CME Group. Первая рассчитывает цену на фьючерс по данным всего одной криптовалютной биржи, вторая – четырех. Чикагским биржам в декабре приходилось проходить сертификацию «в ускоренном режиме», пишет Bloomberg, – вскоре после запуска новых инструментов стоимость биткойна достигла рекордных $20000.

В середине октября 2018 г. CME Group отчиталась о торгах фьючерсами на криптовалюты за III квартал: средний дневной оборот торгов вырос на 41% по сравнению со II кварталом – 5053 контракта против 3577. Это на 170% больше, чем в I квартале, когда на бирже были продано 1854 контракта.

С тех пор биткойн дешевеет. 27 ноября криптовалюта стоила $3730 (данные Coinmarketcap) – с момента прошлогоднего рекорда он потерял более 80% стоимости. Nasdaq делает ставку на долгосрочный интерес к криптовалюте, несмотря на резкое снижение ее стоимости, замечает Bloomberg. Не она одна: о планах выпустить фьючерсы на биткойн также заявил Intercontinental Exchange Inc. – владелец Нью-Йоркской фондовой биржи. Он запустит собственные контракты 24 января 2019 г.