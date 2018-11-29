Председатель Федеральной резервной системы поддержал рубль
Курс доллара в четверг падал ниже 66 рублей, евро подбирался к 75 рублям
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Рубль укрепился после заявления председателя американской ФРС
Евгений Разумный / Ведомости
Рубль в четверг значительно подорожал на Московской бирже. К 18.50 мск курс доллара снизился до 66,21 руб. – на 75 коп. дешевле, чем при закрытии торгов в среду, а курс евро – до 75,33 руб., это на 81 коп. меньше, чем в среду. В ходе торгового дня американская валюта дешевела до 65,92 руб., европейская – до 75,1 руб.
Рос и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился до 2398,56 пункта (+0,73% в сравнении с закрытием торгов в среду), индекс РТС – до 1141,3 пункта (+2,5%).
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