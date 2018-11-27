Рубль начал отыгрывать потери после инцидента в Черном море

Рынок слишком эмоционально отреагировал на случившееся в воскресенье, считают аналитики

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Евгений Егоров / Ведомости

Рубль укрепляется после масштабных продаж накануне. К 15.10 мск вторника доллар на Московской бирже подешевел на 34 коп. к закрытию понедельника до 66,77 руб., евро – на 41 коп. до 75,58 руб.

Постепенно отыгрывает потери и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи к 15.26 мск прибавил 0,5% до 2320,02 пункта, индекс РТС – 0,87% до 1093,56 пункта. Доходности 10-летних ОФЗ снизились на 11 базисных пунктов к закрытию понедельника и составили 8,79% годовых.

К вечеру курс рубля несколько ослабел. По состоянию на 19.20 мск доллар торгуется по цене на уровне закрытия предыдущих торгов – 67,11 руб., евро – 75,76 руб. (-24 коп. к закрытию). В ходе торгового дня стоимость американской валюты падала до 66,46 руб., европейской – до 75,24 руб.

В понедельник рубль значительно подешевел. К вечеру доллар вырастал на 1,14 руб. до 67,33 руб., евро – на 1,52 руб. до 76,57 руб. Напугали инвесторов новости о событиях в Керченском проливе – рынок опасался нового витка антироссийских санкций в связи с конфликтом России и Украины на Черном море.