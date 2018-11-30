Флойд Мейвезер и DJ Khaled оштрафованы за рекламу ICO

Флойд Мейвезер-младший John Locher / AP

Непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший и рэпер DJ Khaled стали первыми знаменитостями, наказанными за рекламу первичных размещений криптовалют (ICO). Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняла их в том, что они не раскрыли информацию о платежах, полученных за рекламу этих сделок. Чтобы урегулировать претензии регулятора, они согласились выплатить штраф, говорится в заявлении SEC.

В июле 2017 г. SEC заявила, что приравнивает размещение токенов к традиционным публичным размещениям акций (IPO). Это означает, что в отношении ICO действуют те же самые законы в США. В частности, рекламирующие ICO люди обязаны сообщать, получали ли они за это деньги. Однако компании стали активно привлекать к рекламе своих токенов известных людей, поэтому в ноябре того же года SEC предупредила знаменитостей о возможной ответственности. Известно, что помимо Мейвезера и DJ Khaled это делали Пэрис Хилтон и футболист Луис Суарес.

Мейвезер не сообщил о том, что ему заплатили за рекламу трех ICO, утверждает SEC. Одно из них проводила компания Centra Tech, заплатившая ему $100 000. DJ Khaled тоже тайно получил от этой компании $50 000 за рекламу ее ICO, которое регулятор считает мошенническим.

В апреле 2018 г. SEC подала в суд на трех основателей Centra Tech. Она обвинила их в том, что они мошенническим путем привлекли от инвесторов более $32 млн во время размещения токенов в 2017 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на судебные документы. Предполагается, что основатели Centra Tech лгали о сотрудничестве с Visa и Mastercard, публиковали ложные и вводящие в заблуждение сведения на сайте своей компании и даже выдумали ее топ-менеджеров. Но они не признают свою вину.

Мейвезер и DJ Khaled рекламировали токены Centra Tech в сентябре 2017 г. в социальных сетях. В частности, Мейвезер написал в Twitter: «У Centra начинается ICO через несколько часов. Поспешить приобрести [токены], пока они не распроданы, я уже получил свой...». DJ Khaled опубликовал свое фото с картой Centra и тоже советовал немедленно приобрести ее токены. Кроме того, Мейвезер рекламировал еще два ICO летом 2017 г. Во время одного из них он написал в Twitter: «С этого момента можете называть меня Флойд Крипто Мейвезер».

Ни Мейвезер, ни DJ Khaled не стали признавать или опровергать заявление SEC. Но Мейвезер согласился выплатить более $600 000, в том числе $300 000 штрафа и еще $300 000, которые он заработал на рекламе. DJ Khaled заплатит более $150 000, включая штраф в размере $100 000 и заработанные $50 000. Кроме того, SEC запретила обоим рекламировать любые ценные бумаги в ближайшие годы.

«Эти случаи подчеркивают, насколько важно полностью раскрывать информацию перед инвесторами, – заявила Стефани Авакян из SEC. – Без раскрытия информации о платежах могло показаться, что Мейвезер и DJ Khaled рекламируют ICO бескорыстно, а не за деньги».

Кто разбогател на криптовалюте