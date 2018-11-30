Флойд Мейвезер и DJ Khaled оштрафованы за рекламу ICO

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Флойд Мейвезер-младший
John Locher / AP
Непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший и рэпер DJ Khaled стали первыми знаменитостями, наказанными за рекламу первичных размещений криптовалют (ICO). Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняла их в том, что они не раскрыли информацию о платежах, полученных за рекламу этих сделок. Чтобы урегулировать претензии регулятора, они согласились выплатить штраф, говорится в заявлении SEC.
В июле 2017 г. SEC заявила, что приравнивает размещение токенов к традиционным публичным размещениям акций (IPO). Это означает, что в отношении ICO действуют те же самые законы в США. В частности, рекламирующие ICO люди обязаны сообщать, получали ли они за это деньги. Однако компании стали активно привлекать к рекламе своих токенов известных людей, поэтому в ноябре того же года SEC предупредила знаменитостей о возможной ответственности. Известно, что помимо Мейвезера и DJ Khaled это делали Пэрис Хилтон и футболист Луис Суарес.
Мейвезер не сообщил о том, что ему заплатили за рекламу трех ICO, утверждает SEC. Одно из них проводила компания Centra Tech, заплатившая ему $100 000. DJ Khaled тоже тайно получил от этой компании $50 000 за рекламу ее ICO, которое регулятор считает мошенническим.
В апреле 2018 г. SEC подала в суд на трех основателей Centra Tech. Она обвинила их в том, что они мошенническим путем привлекли от инвесторов более $32 млн во время размещения токенов в 2017 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на судебные документы. Предполагается, что основатели Centra Tech лгали о сотрудничестве с Visa и Mastercard, публиковали ложные и вводящие в заблуждение сведения на сайте своей компании и даже выдумали ее топ-менеджеров. Но они не признают свою вину.
Мейвезер и DJ Khaled рекламировали токены Centra Tech в сентябре 2017 г. в социальных сетях. В частности, Мейвезер написал в Twitter: «У Centra начинается ICO через несколько часов. Поспешить приобрести [токены], пока они не распроданы, я уже получил свой...». DJ Khaled опубликовал свое фото с картой Centra и тоже советовал немедленно приобрести ее токены. Кроме того, Мейвезер рекламировал еще два ICO летом 2017 г. Во время одного из них он написал в Twitter: «С этого момента можете называть меня Флойд Крипто Мейвезер».
Ни Мейвезер, ни DJ Khaled не стали признавать или опровергать заявление SEC. Но Мейвезер согласился выплатить более $600 000, в том числе $300 000 штрафа и еще $300 000, которые он заработал на рекламе. DJ Khaled заплатит более $150 000, включая штраф в размере $100 000 и заработанные $50 000. Кроме того, SEC запретила обоим рекламировать любые ценные бумаги в ближайшие годы.
«Эти случаи подчеркивают, насколько важно полностью раскрывать информацию перед инвесторами, – заявила Стефани Авакян из SEC. – Без раскрытия информации о платежах могло показаться, что Мейвезер и DJ Khaled рекламируют ICO бескорыстно, а не за деньги».
Кто разбогател на криптовалюте
Ripple
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
1/19
Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
2/19
bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
3/19
Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
4/19
Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
5/19
Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
6/19
Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
7/19
Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
8/19
Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
9/19
Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
10/19
Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
11/19
Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
12/19
David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
13/19
IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
14/19
ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
15/19
Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
16/19
Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
17/19
Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
18/19
Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн