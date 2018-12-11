Счетную палату не устраивает ситуация на страховом рынке

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СП отмечает, что соотношение между размером полученных страховых выплат и уплаченных страховых премий в России находится на низком уровне Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость услуг страховых компаний в России слишком высока, пришла к выводу Счетная палата. Соотношение между размером полученных клиентами страховых выплат и уплаченных ими денег за страховки находится на низком уровне. В среднем за период с середины 2013 по 2017 г. оно составило 43,4%, а в 2017 г. – 39,9%. То есть за каждый рубль уплаченных премий потребитель услуги в среднем получает лишь около 40 копеек. «Это делает страхование дорогим способом защиты от рисков и снижает его привлекательность для потенциальных клиентов», – говорится в сообщении СП.

Аудиторы Счетной палаты анализировали выполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г. Она была принята в июле 2013 г. Об итогах проверки Счетная палата сообщила во вторник, 11 декабря.

В России не хватает страховых продуктов, отвечающих реальным потребностям клиентов, отмечает Счетная палата. В результате они недостаточно привлекательны для потребителей. Также Счетная палата указывает на низкий уровень страховых выплат, низкую финансовую грамотность населения и неприоритетность для граждан расходов на страхование.