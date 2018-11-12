Финансы / Страхование

Страховщики жизни все чаще отказывают в выплатах

Их сборы стремительно растут, как и число людей, не получивших денег
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Страховщики жизни все чаще отказывают россиянам в выплатах, следует из аналитического отчета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за первое полугодие (более актуальных данных пока нет). Страховщикам было предъявлено к выплате 363 892 случая. Но в 10 101 случае в выплатах было отказано – на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было 7917 отказов.

Впервые в истории российского страхового рынка большая часть премий пришлась на страхование жизни. Темпы роста остаются самыми высокими на рынке: премии страховщиков жизни выросли на 45,7% в годовом выражении – до 205,7 млрд руб. Это сказалось и на росте числа проданных полисов: количество заключенных договоров увеличилось на 24,5%, или на 2,6 млн. Выплаты за этот период выросли на 49,7%, но в абсолютном значении это всего 25,6 млрд руб. Средняя выплата по страхованию жизни составила 71 500 руб.

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