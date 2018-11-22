Сотруднику ЦБ пытались обманом продать полис инвестиционного страхования жизни
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В конце октября ЦБ заявил, что выявил нечестные продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и намерен бороться с недобросовестными практиками на рынке. ИСЖ – самый быстрорастущий сегмент в страховании, его активно продают как страховщики, так и банки, выступающие в роли агентов и получающие за это большую комиссию. Чтобы продажи шли активнее, нередко они убеждают клиента, что полис ИСЖ принесет значительно большую прибыль, чем вклад, сообщал ЦБ. Часто такие полисы предлагаются и вовсе под видом вкладов. Однако такие обещания не правдивы: средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила 3,3% годовых, по пятилетним – 2,4% годовых, сообщал ЦБ. Тогда же регулятор опубликовал проект указания, ужесточающий правила продажи ИСЖ.
В недобросовестности некоторых агентов ЦБ по воле случая убедился лично. В четверг один из сотрудников регулятора рассказал, как обманом один из банков продавал ему полис ИСЖ, убеждая отказаться от вклада в пользу инвестиционного страхования жизни.
Как банк продавал полис ИСЖ Центробанку
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