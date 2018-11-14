Страховщики раскритиковали планы ЦБ ужесточить продажи инвестстрахования жизни
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) раскритиковал план ЦБ об ужесточении регулирования продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Свое письмо союз направил в Банк России («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность документа подтвердил один из страховщиков жизни). В нем ВСС попросил председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину провести совещание на эту тему с участием страховщиков и банков.
Президент ВСС Игорь Юргенс сообщил «Ведомостям», что неделю назад подписал такое письмо, оно было направлено в ЦБ: союз ожидает ответа.
В конце октября ЦБ сообщил, что выявил нечестные продажи полисов ИСЖ и намерен бороться с недобросовестными практиками на рынке. Тогда же регулятор опубликовал проект указания, ужесточающий продажи ИСЖ.
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