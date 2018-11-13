Рост страхования жизни замедляется

Но остается главным для страховщиков – за девять месяцев он принес им 343 млрд рублей премий

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Локомотивом рынка жизни остается инвестиционное страхование жизни Евгений Разумный / Ведомости

Темп роста премий страховщиков жизни продолжает снижаться. За девять месяцев этого года сборы выросли на 36% до 342,6 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года против 45,5% в январе – сентябре 2017 г. (251,4 млрд). Об итогах деятельности страховщиков жизни во вторник, 13 ноября, сообщил председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по развитию страхования жизни Максим Чернин (союз раскрывает данные раньше Центробанка).

Он считает замедление логичным, «поскольку каждый год один процент увеличения эквивалентен большему объему в абсолютных цифрах».