Какие неожиданности могут ждать держателей карт российских банков в праздники за рубежом

Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Карта на дорожку

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Тем, кто планирует расплачиваться за границей картой, эксперты в первую очередь советуют по возможности завести отдельную карту в валюте страны пребывания Максим Стулов / Ведомости

Новогодние праздники многие россияне традиционно проведут за рубежом. Какую карту выгоднее брать с собой на отдых и стоит ли в поездке полагаться только на пластик?

Планируя новогоднюю поездку, недостаточно продумать маршрут и забронировать авиабилеты и отель. Чтобы отдых не был испорчен, нужно заранее позаботиться об удобстве и безопасности платежей в путешествии. В каждой стране свои особенности пользования банковскими картами. В некоторых случаях оплата определенной картой может оказаться крайне невыгодной.