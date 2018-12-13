Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Карта на дорожку
Какие неожиданности могут ждать держателей карт российских банков в праздники за рубежом
Некоторыми картами расплачиваться за границей невыгодно
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Тем, кто планирует расплачиваться за границей картой, эксперты в первую очередь советуют по возможности завести отдельную карту в валюте страны пребывания
Максим Стулов / Ведомости
Новогодние праздники многие россияне традиционно проведут за рубежом. Какую карту выгоднее брать с собой на отдых и стоит ли в поездке полагаться только на пластик?
Планируя новогоднюю поездку, недостаточно продумать маршрут и забронировать авиабилеты и отель. Чтобы отдых не был испорчен, нужно заранее позаботиться об удобстве и безопасности платежей в путешествии. В каждой стране свои особенности пользования банковскими картами. В некоторых случаях оплата определенной картой может оказаться крайне невыгодной.
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