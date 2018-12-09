ЦБ усилит контроль за платежным рынком

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Платеж с помощью телефона очень прост и очень популярен в России, поправки создадут его организаторам дополнительные сложности и приведут к дополнительным расходам Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу, 7 декабря, в Госдуму внесены два законопроекта, регулирующие платежный рынок, авторы обоих – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и его зам единоросс Игорь Дивинский, а также Олег Николаев («Справедливая Россия», комитет по экономической политике) и член Совета Федерации от Костромской области, зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Поправки готовились больше года, активное участие в их разработке принимал ЦБ, знают два человека, знакомых с ходом подготовки проектов.

Если законодатель одобрит поправки, ЦБ будет регулировать поставщиков платежных приложений, с помощью которых можно платить привязанной к телефону или часам банковской картой ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, а также разрабатываемый платежной системой «Мир» сервис MirPay. Россия, по данным Visa, на 1-м месте в мире по платежам через сервисы Pay.