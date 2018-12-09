ЦБ усилит контроль за платежным рынком
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В пятницу, 7 декабря, в Госдуму внесены два законопроекта, регулирующие платежный рынок, авторы обоих – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и его зам единоросс Игорь Дивинский, а также Олег Николаев («Справедливая Россия», комитет по экономической политике) и член Совета Федерации от Костромской области, зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Поправки готовились больше года, активное участие в их разработке принимал ЦБ, знают два человека, знакомых с ходом подготовки проектов.
Если законодатель одобрит поправки, ЦБ будет регулировать поставщиков платежных приложений, с помощью которых можно платить привязанной к телефону или часам банковской картой ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, а также разрабатываемый платежной системой «Мир» сервис MirPay. Россия, по данным Visa, на 1-м месте в мире по платежам через сервисы Pay.
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