Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: ЦБ занялся телефонами

ЦБ усилит контроль за платежным рынком

Под регулирование попадут ApplePay, Alipay, MoneyGram и компании, обеспечивающие прием карт в интернете
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В пятницу, 7 декабря, в Госдуму внесены два законопроекта, регулирующие платежный рынок, авторы обоих – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и его зам единоросс Игорь Дивинский, а также Олег Николаев («Справедливая Россия», комитет по экономической политике) и член Совета Федерации от Костромской области, зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Поправки готовились больше года, активное участие в их разработке принимал ЦБ, знают два человека, знакомых с ходом подготовки проектов.

Если законодатель одобрит поправки, ЦБ будет регулировать поставщиков платежных приложений, с помощью которых можно платить привязанной к телефону или часам банковской картой ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, а также разрабатываемый платежной системой «Мир» сервис MirPay. Россия, по данным Visa, на 1-м месте в мире по платежам через сервисы Pay.

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