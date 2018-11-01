Менеджмент / Управление

Как Alibaba построила модель умного бизнеса

И с каких шагов можно начать создание умной компании
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Китайская компания Alibaba входит в десятку крупнейших компаний мира по капитализации. Она преуспела потому, что построила модель умного бизнеса. Каким образом?

Созданная в 1999 г. Alibaba стала гигантом электронной коммерции. Однако я хорошо помню выездное совещание руководства фирмы, проведенное в 2007 г. в обшарпанном отеле приморского города Нинбо (провинция Чжэцзян). К тому времени я пробыл в Alibaba год – и это был еще далеко не тот великан, которого мы знаем сейчас. Именно на упомянутом совещании наши разрозненные наблюдения и догадки о трендах в онлайн-продажах стали сливаться в единое представление о будущем, и мы сформулировали общую концепцию: «Обеспечить разработку открытой, целостной, процветающей экосистемы электронной коммерции». Так началась современная история Alibaba.

Мы осознали, что подлинная наша новация – в создании экосистемы участников: компаний и потребителей разных типов, взаимодействующих друг с другом и со своей средой – онлайн-платформой и физическими элементами инфраструктуры. Главной целью было оснастить платформу всем необходимым для множества участников интернет-бизнеса, чтобы она сама поддерживала развитие экосистемы.

Сначала платформа только связывала продавцов с покупателями. Но по мере развития технологий в онлайн уходило все больше функций бизнеса, как известных, например реклама, маркетинг, логистика и финансы, так и совершенно новых, таких как аффилированный маркетинг, системы рекомендации продуктов и герои соцсетей. Расширяя экосистему под эти инновации, мы поддерживали создание новых видов онлайн-компаний – и в итоге полностью преобразили розничную торговлю Китая.

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