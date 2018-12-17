Финансы / Банки

Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке

Центробанку пришлось на пять лет продлить льготный депозит на 26 млрд рублей
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ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка. Одно из ключевых условий – увеличение срока льготного кредита, выданного на поддержку капитала банка.

Срок кредита на 25,9 млрд руб. под 0,51% вырос с 10 до 15 лет, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей».

Увеличение срока льготного кредита равносильно вливанию в капитал, поскольку банк сможет пользоваться по сути бесплатными деньгами ЦБ еще пять лет, за которые заработает дополнительную прибыль, объясняет аналитик Fitch Александр Данилов. В отличие от МСФО, где прибыль от пролонгации кредита банк отразит сразу, по РСБУ прибыль от этой операции будет отражаться постепенно по мере ее получения, продолжает он.

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