Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке

Центробанку пришлось на пять лет продлить льготный депозит на 26 млрд рублей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













У Крайинвестбанка есть план создания резервов, этот процесс будет происходить постепенно: нет смысла единовременно создавать резервы и получать убыток Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка. Одно из ключевых условий – увеличение срока льготного кредита, выданного на поддержку капитала банка.

Срок кредита на 25,9 млрд руб. под 0,51% вырос с 10 до 15 лет, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей».

Увеличение срока льготного кредита равносильно вливанию в капитал, поскольку банк сможет пользоваться по сути бесплатными деньгами ЦБ еще пять лет, за которые заработает дополнительную прибыль, объясняет аналитик Fitch Александр Данилов. В отличие от МСФО, где прибыль от пролонгации кредита банк отразит сразу, по РСБУ прибыль от этой операции будет отражаться постепенно по мере ее получения, продолжает он.