Верховный суд защитил банковскую тайну от ФАС

Но службу это не остановит – она намерена получить такие права по закону

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Верховный суд запретил ФАС получать данные, относящиеся к банковской тайне Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не может получать данные, которые защищены банковской тайной, решила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. К такому выводу она пришла, рассматривая спор между ФАС и Связь-банком, который был оштрафован службой за отказ передать ей информацию о своем клиенте, сообщил «Интерфакс» из зала суда.

Спор начался в сентябре 2017 г., когда ФАС из-за поступившего обращения о нарушении антимонопольного законодательства запросила у банка выписку о движении денежных средств по всем открытым и закрытым счетам компании «Ирмаст-холдинг». ФАС хотела узнать контрагентов компании, а также назначение операций. Банк передать ФАС данные отказался, сославшись на закон о банковской деятельности, по которому у ФАС нет доступа к банковской тайне. Сейчас он есть, например, у судов, федеральной налоговой и таможенной служб, Счетной палаты.