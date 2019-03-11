Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Одна закладная в месяц

Банки не начали работать с электронными закладными по ипотеке

За восемь месяцев действия закона банки провели с ними всего восемь сделок

Закон об электронных закладных вступил в силу еще в июле прошлого года, но работать по нему банки не спешат. За это время они провели всего восемь ипотечных сделок с такими закладными, рассказал «Ведомостям» представитель Росреестра.

Ипотечная закладная – это ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца на имущество, обремененное ипотекой. Залогодатель по кредиту и банк-кредитор подают в Росреестр заявление о выдаче закладной, тот регистрирует закладные, вносит сведения о них в запись об ипотеке и передает на хранение в депозитарий. До 1 июля 2018 г. оформить закладные можно было только в бумажном виде.

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