Ставки межбанковских кредитов упали до минимума в 2019 году

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Снижение ставок в этом году было вопросом времени Евгений Разумный / Ведомости

Ставки длинных межбанковских кредитов стремительно падают. На этой неделе трехмесячная ставка MosPrime (средняя ставка рублевых межбанковских кредитов на московском рынке) за два дня упала на 15 базисных пунктов (б. п.) до 8,45% – это минимум с начала года. Последний раз трехмесячная MosPrime находилась на таких значениях еще в конце ноября 2018 г.

До минимальных в этом году значений также упали ставки MosPrime по кредитам на два и шесть месяцев – в среду они достигли 8,34 и 8,58% соответственно.