Набсовет Сбербанка предложил переизбрать Грефа руководителем банка

Греф руководит Сбербанком с 2007 г. Евгений Разумный / Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка предложил акционерам переизбрать Германа Грефа руководителем банка. Об этом сообщил сам Греф по итогам заседания совета. «Я дал свое согласие. Мы этот вопрос последние два месяца активно дискутировали, потому что я хотел подтверждения курса развития банка, что тот курс, который мы выбрали, построение развитой цифровой экосистемы, что он одобрен государством и акционерами. Я получил такое одобрение», – подчеркнул Греф.

Заниматься развитием традиционного банкинга не очень интересно, отметил он: «То, куда мы сейчас идем, может быть с ошибками, может, мы не всегда удачно выбираем направления нашего движения, но это то, куда сейчас движется мир, и построение экосистемы, на мой взгляд, это уникальная возможность для Сбербанка. У нас есть многие элементы, которые были созданы за долгое время, и это подтверждает, что мы можем иметь успех в этом деле».

Собрание акционеров запланировано на 24 мая. Греф в четвертый раз возглавит Сбербанк. О том, что это произойдет, накануне рассказывали источники «Ведомостей». Человек, близкий к наблюдательному совету, подтверждал, что изменений в руководстве не планируется.

Греф руководит Сбербанком с 2007 г., возглавив кредитную организацию после ухода из правительства. В прошлый раз он был переназначен на пост в 2015 г. Председатель комитета по взаимодействию с миноритариями Сбербанка Антон Данилов-Данильян говорил «Ведомостям», что инвесторы высоко оценивают качество работы Грефа: «Инвесторы и акционеры считают, что Греф – оптимальная кандидатура, и боятся, что по каким-то политическим соображениям он уйдет с должности президента Сбербанка».

По словам Данилова-Данильяна, Грефу придется заниматься дальнейшим превращением Сбербанка из чисто финансовой, банковской структуры в IT-компанию мирового уровня. В декабре 2018 г. Греф говорил, что Сбербанк может объединить свои продукты и услуги, в том числе нефинансовые, под новым брендом, из которого может исчезнуть слово «банк». Он подчеркнул тогда, что Сбербанк уже значительно перерос понятие «банк»: «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов – как физических, так и юридических лиц».

В наблюдательном совете банка планируется одно изменение, рассказал также Греф 19 марта. Вместо ректора РАНХиГС Владимира Мау выдвинули ректора Московского физико-технического института (МФТИ) Николая Кудрявцева. Кто именно выдвинул Кудрявцева и получит ли он статус независимого директора, Греф не уточнил. Сейчас в набсовет банка входят 14 человек, председателем является бывший руководитель ЦБ Сергей Игнатьев.