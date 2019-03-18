Набсовет Сбербанка предложит акционерам переизбрать Грефа президентом банка

Это будет его четвертый срок, Греф возглавляет банк с 2007 года

Герман Греф, нынешний и будущий президент Сбербанка Евгений Разумный / Ведомости

«Через несколько месяцев, я надеюсь, мы закончим [с акционерами] разговор на эту тему. Мы должны понимать, находимся ли мы на одной стороне, одинаково ли мы видим будущее и концепцию Сбербанка» – так в конце февраля Герман Греф ответил на телеконференции на вопрос аналитика о своем будущем в банке. Но вопрос решился быстрее. Сегодня, 19 марта, Сбербанк проведет заседание наблюдательного совета. Среди вопросов – утверждение кандидатов в новый состав совета на должность президента – председателя правления банка. Их наблюдательный совет должен предложить акционерам для избрания на годовом общем собрании (дата еще не определена).

Наблюдательный совет будет рекомендовать акционерам переизбрать Грефа, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к госбанку. Изменений в руководстве госбанка не планируется, подтверждает человек, близкий к наблюдательному совету Сбербанка.

Полномочия Грефа истекают в ноябре этого года: у него четырехлетний контракт. Последний раз акционеры переизбирали его в 2015 г., это стало третьим сроком для Грефа на посту руководителя Сбербанка.

Роль личности Грефа огромна, все изменения в Сбербанке начинались с него, вспоминал в 2017 г., в год 10-летия Грефа в Сбербанке, Рубен Варданян, продавший госбанку свою «Тройку диалог». Не каждый смог бы получить такой кредит политического доверия, отмечал он, и, несмотря на то что политический вес играет не последнюю роль, личный вклад Грефа в историю изменений Сбербанка колоссален. За это время в Сбербанке менялась управленческая команда, перестраивались бизнес-процессы, IT, менялись форматы офисов. Госбанк успел увлечься международной экспансией – и разочароваться в ней.

Когда Греф пришел в Сбербанк, он обладал прежде всего административным ресурсом, встроенностью во власть, вспоминает сопредседатель «Деловой России», председатель комитета по взаимодействию с миноритариями Сбербанка Антон Данилов-Данильян, сейчас же у него есть опыт и квалификация, умение общаться с инвесторами и решать поставленные задачи. «Инвесторы – частные, иностранные – видят трансформацию, которая произошла со Сбербанком под руководством Грефа и оценивают его работу очень высоко. Инвесторы и акционеры считают, что Греф – оптимальная кандидатура, и боятся, что по каким-то политическим соображениям он уйдет с должности президента Сбербанка», – говорит Данилов-Данильян. Вряд ли его кто-то сможет сейчас заменить, признает он.

Во время следующего срока Грефу придется заниматься дальнейшим превращением Сбербанка из чисто финансовой, банковской структуры в мощнейшую IT-компанию мирового уровня, уверен Данилов-Данильян. Греф давно ставит такую цель. Если бы Сбербанк был IT-компанией, он стоил бы втрое дороже, говорил он в декабре. Как экосистема он даже может отказаться от использования слова «банк» в названии и объединить свои продукты под брендом «Сбер».

Одна из задач, которую в той или иной мере придется решать Сбербанку, – постепенное сворачивание бизнеса на европейском рынке и Украине, указывает аналитик Moody’s Ольга Ульянова: рентабельность деятельности Sberbank Europe значительно ниже, чем у российского бизнеса, в немалой степени из-за расходов, связанных с требованиями европейских регуляторов. Фокус Сбербанка останется на развитии экосистемы: госбанк будет уделять все больше внимания небанковскому бизнесу, поэтому стоит ожидать, что и доход от него будет занимать более весомую часть в прибыли Сбербанка, говорит аналитик BCS Global Markets Елена Царева.

Сбербанку придется побороться и за свои исторические конкурентные преимущества: создание маркет-плейса и системы быстрых платежей Центробанком будет расшатывать его монопольное положение в ряде продуктовых сегментов, уверена Ульянова. Чтобы сохранить конкурентные преимущества Сбербанка, Грефу нужно будет проявить дипломатические способности и, вероятно, воспользоваться в этой борьбе своим авторитетом и аппаратным весом, говорит она.

«На мой взгляд, радикальных решений Греф принимать не будет, скорее они будут эволюционными в рамках долгосрочного видения, на котором основана текущая трехлетняя стратегия: банк будет расширять сферу своей digital-компетенции и увеличивать количество нефинансовых услуг для удержания и монетизации клиентской базы», – говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов.

За последние пять лет в России сильно изменилась макроэкономическая ситуация, продолжает Шлемов, мы прошли жесточайший кризис, значительную девальвацию, падение цен на нефть, расчистку банковского рынка: «Несмотря на эти сложные условия, Сбербанк стабильно продолжает зарабатывать доходность на капитал выше 20%. Это, несомненно, заслуга тех решений, которые принимал банк».

Представитель Сбербанка отказался от комментариев, представитель ЦБ не ответил на вопросы «Ведомостей».