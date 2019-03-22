Доллар подорожал на 50 копеек за полдня Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу доллар на Московской бирже резко подорожал. К 15.45 мск курс вырос на 51 коп. до 64,38 руб. Евро тоже дорожал, но не так сильно – на 15 коп. до 72,77 руб.

Курс рубля снижается вслед за нефтяными котировками, говорит начальник отдела продаж «БКС брокера» Вячеслав Абрамов: к 16.00 мск баррель Brent подешевел на 1,36% до $66,95. При этом экспортеры, покупавшие рубли для уплаты налогов на следующей неделе, могли уже набрать необходимую сумму, а значит, поддержка рубля с их стороны стала слабее, добавляет Абрамов.

«Это закономерная коррекция после достаточно агрессивного укрепления – за неделю рубль подорожал к доллару США почти на 2,5%», – говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Вряд ли на курс существенно повлияли итоги заседания совета директоров ЦБ в пятницу, замечает он: во-первых, рубль дешевел еще с открытия торгов, а во-вторых, итоги заседания (как сохранение ключевой ставки на уровне 7,75% годовых, так и пересмотр прогноза по инфляции) были ожидаемы.

Рубль был значительно перекуплен на этой неделе, но несмотря на внешний позитив, валюта не может укрепляться линейно, продолжает руководитель валютно-финансового департамента Citi Денис Коршилов: «Вероятно, инвесторы начали фиксировать прибыль». Коррекция началась на большинстве развивающихся рынков, замечает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Константин Артемов: валюты развивающихся стран в пятницу теряли от 0,5 до 2%.

Доллар же в пятницу вернулся к росту к большинству мировых валют, отмечает Коршилов. Долларовый индекс DXY к 16.00 мск вырос на 0,3%. Укрепление американской валюты Коршилов связывает со слабой статистикой еврозоны: индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в марте упал с 51,9 пункта до 51,3 пункта, хотя аналитики прогнозировали его рост до 52 пунктов. «При этом индекс деловой активности в промышленности упал до 47,6 пункта – это минимум с 2013 г. На этом фоне спрос на доллары снова начал расти», – резюмирует он.