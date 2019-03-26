ЦБ ужесточил процедуру продаж страховок жизни

Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора. Это предусмотрено указанием ЦБ, сообщил регулятор во вторник, 26 марта.

О том, что продажи полисов страхования жизни будут ужесточены, ЦБ предупреждал еще осенью. Тогда регулятор заявил, что выявил недобросовестные продажи таких страховок. Полисы продаются под видом вкладов, а доходность у них ниже депозитов, тогда как продавцы полисов убеждают граждан в обратном. Чтобы покончить с этим, ЦБ подготовил и новое указание.

Как говорится в сообщении ЦБ, теперь продавцы будут обязаны сообщать клиентам о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денег при расторжении договора страхования. Кроме того, продавцам страховок жизни придется рассказывать клиентам, что платежи по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ. Также будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховщика и выплату комиссии посреднику.

«Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, каковы его основные характеристики», – говорит директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния, слова которого приводятся в сообщении регулятора. Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, «что приводит к завышенным ожиданиям клиентов». «Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу», – считает он.

Агентами страховщиков в большинстве случаев являются банки, сказал Габуния в своем видеообращении на сайте регулятора. ЦБ после 1 апреля начнет проверять, как соблюдаются требования, сказал «Ведомостям» его представитель. «За выявленные нарушения страховщикам грозят стандартные меры ответственности – предписания и штрафы в случае неисполнения предписаний», – предупредил он. Ответственность за работу агентов также несут страховые компании, отметил представитель ЦБ.

«Ведомости» направили запросы представителям крупных банков и страховщиков. Ранее участники рынка и эксперты прогнозировали на этот год спад продаж на рынке инвестиционного страхования жизни, связывая это как раз с планируемым ЦБ ужесточением порядка продажи таких страховок.