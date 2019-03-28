«Еврофинанс Моснарбанк» найдет нового партнера для обработки карт

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«Еврофинанс Моснарбанк» найдет другой процессинговый центр вместо «Картстандарта» – тот не обслуживает карты банка после того, как против него США ввели санкции, сообщил в четверг глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев (цитата по «Интерфаксу»): «Они [«Еврофинанс Моснарбанк»] сейчас, насколько я представляю, находятся в процессе смены партнера».

Минфин США 11 марта ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» – он оказался связан с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая находится под санкциями США. После этого международная платежная система Visa отключила банк от обслуживания. Но карты банка перестали работать не только за рубежом, но и на территории России, хотя обработкой внутрироссийских операций занимается НСПК, которая специально была создана на случай отключения попавших под санкции банков от международных платежных систем.

Закон о передаче российского трафика карт международных платежных систем в НСПК принят в 2014 г., после того как Visa и Mastercard отключили от обслуживания попавшие под санкции банк «Россия» и СМП-банк.

Вина за не работающие в России карты лежит на «Картстандарте», говорил представитель НСПК, – подрядчике «Еврофинанс Моснарбанка», отвечавшем за обработку карточных операций. Транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, но не получают авторизации от банка, от имени которого выступает процессинг «Картстандарта», объяснял представитель платежной системы. Представитель «Картстандарта» на вопрос о причинах блокировки отвечал, что компания ведет деятельность в строгом соответствии с правилами платежных систем и договорами с клиентами.

Карт у «Еврофинанс Моснарбанка» немного: по отчету за 2017 г., более 2000, банк ведет зарплатные проекты 10 организаций. «Еврофинанс Моснарбанк» на сайте сообщил, что заменит карты Visa своим клиентам (карт Mastercard в обращении у этого банка нет, говорил его представитель) на национальные карты «Мир». Операции по картам «Мир» также обрабатывает «Картстандарт».

Банк сейчас ведет переговоры минимум с двумя организациями о переходе на новый процессинг, говорит человек, знающий это от «Еврофинанс Моснарбанка». «Ведомости» направили запросы в «Мультикарту», Compass Plus, БПЦ, Промсвязьбанк и «Уралсиб», которые оказывают другим банкам услуги по обработке их карточных операций. Представитель «Картстандарта» от комментариев отказался.

Несколько собеседников «Ведомостей» – контрагентов «Картстандарта» – связывали его решение отказаться от обслуживания карт «Еврофинанс Моснарбанка» с тем, что компания опасалась попасть под санкции. Сотрудник другой организации, оказывающей процессинговые услуги, считает, что найти нового партнера банку будет трудно — велик риск санкций.

«Картстандарт» предоставляет услуги более чем 120 банкам в обслуживании карт международных платежных систем Mastercard и Visa, а также российских «Мира» и «Золотой короны». Всего компания обслуживает более 50 млн карт. «Картстандарт» входит в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), ее бенефициары не раскрываются. В декабре 2016 г. РБК писала, что 65% акций компании принадлежат разным физическим лицам, всем этим пакетом по акционерному соглашению управляет Николай Кульков. Он и члены его семьи могут претендовать примерно на 35–40% акций ЦФТ, говорил один из собеседников издания, включая в число совладельцев группы ее сооснователя Андрея Смирнова. «Крупным миноритарным пакетом» ЦФТ также владеют фонды Baring Vostok Capital Partners, которые управляют средствами в том числе инвесторов из США.

Госдума 14 марта приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить информацию у Банка России о ситуации с «Еврофинанс Моснарбанком». Поручение было инициировано депутатами Владиславом Резником и Евгением Федоровым. «Данная ситуация возникла, несмотря на принимаемые с мая 2014 г. меры по обеспечению информационной и технологической безопасности розничной платежной инфраструктуры от внешнего воздействия. Законом предусмотрена обязанность Банка России организовать НСПК с целью обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств», – написали депутаты.

«Мы хотим получить ответ от регулятора, после чего примем решение, какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы ситуация не повторилась. Пока ждем ответа», – сообщил Резник «Ведомостям» в четверг. Одно из предложений, на крайний случай, – это составить реестр IT-компаний, допущенных до работы с объектами критической инфраструктуры, указывает депутат, а среди критериев для попадания в реестр будет структура собственности, поскольку она не должна влиять на решение компании отказаться от работы с контрагентом, попавшим под санкции. То есть конечными бенефициарами таких компаний должны быть исключительно российские граждане с единственным гражданством, объяснил Резник.

«Ведомости» направили запросы в «Еврофинанс Моснарбанк» и НСПК.