Страховщики ОСАГО потеряли в судах десятки миллиардов рублей

В спорах с потребителями их судебные издержки превзошли страховые выплаты

70% накладных расходов, или 12,8 млрд руб., – это выплаты, связанные с законом о защите прав потребителей АГН «Москва»

Судебные разбирательства по ОСАГО стоят страховщикам миллиарды. За прошлый год сумма взысканных судами со страховщиков накладных расходов (штрафы, пени, неустойки, оплаты экспертиз и др.) составила 18,6 млрд руб., сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Это на 23% превышает сумму основного требования (15,2 млрд руб.), говорится в сообщении союза. В нем отмечается, что 70% накладных расходов, или 12,8 млрд руб., – это выплаты, связанные с законом о защите прав потребителей (штрафы, компенсация морального вреда).

За прошлый год страховщики ОСАГО собрали 227,9 млрд руб. премий, выплатили 142,2 млрд руб., свидетельствует статистика РСА.

В 2017 г. страховщики ОСАГО выплатили по решениям судов 37,4 млрд руб., из них 19,5 млрд пришлось на накладные расходы, а на страховые выплаты – 17,9 млрд руб., следует из данных РСА.

Количество судебных исков снижается, но растет средняя сумма требований,объяснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Представитель РСА обещал предоставить точные данные.

Большая часть денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных посредников-автоюристов, говорит президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении союза.

Практику автоюристов президент РСА считает недобросовестной. По его мнению, они вводят в заблуждение страхователей при заключении договоров цессии (переуступка прав получения выплаты третьему лицу. – «Ведомости»), занимаются фальсификацией ДТП и повреждений транспортных средств, исполнительных листов, проведением экспертизы не по Единой методике и по завышенной стоимости, нарушают порядок досудебной претензии и др.

При нормальном процессе урегулирования и справедливом размере возмещения автомобилистам вряд ли понадобится помощь посредников, рассуждает руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Видимо, страховые юристы предоставляют реальную полезность своим клиентам, а страхователи эту полезность видят и готовы за неё платить», – говорит он.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ, крупных страховщиков ОСАГО.