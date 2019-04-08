Российский рынок акций обновил исторический максимум

Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Рынок потянулся за нефтью

Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок в понедельник начал расти, как только начались торги, и спустя 8 минут после открытия индекс Мосбиржи достиг рекордных 2553,01 пункта. Предыдущий рекорд был 6 февраля – 2551,97 пункта. К закрытию торгов индекс достиг 2560,07 пункта (+0,75%).

Индекс РТС за день вырос на 1,17% и достиг 1240,16 пункта.

Сильнее всего в понедельник дорожали привилегированные (+3,51%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+3,15%), обыкновенные акции Сбербанка (+2,11%), «Интер РАО» (+2,2%) и ФСК ЕЭС (+1,68%).

Рост рынка обеспечила нефть – в понедельник впервые с ноября котировки превысили $71, говорит портфельный управляющий «Райффайзен капитала» Антон Кравченко. К 20.00 мск баррель Brent стоил $71,05. Плюс начал слабеть энтузиазм конгрессменов США насчет новых антироссийских санкций. «Чувствуется некоторая усталость от санкций», – сказал инициатор одного из санкционных законопроектов Марко Рубио (цитата по Bloomberg). «Для российского рынка такое заявление – повод для оптимизма», – считает Кравченко. Еще один повод – общий рост на развивающихся рынках, говорит инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин.

Главные центробанки мира отложили нормализацию или ужесточение монетарной политики, чем возродили интерес инвесторов к активам на развивающихся рынках. Фонды глобальных развивающихся рынков акций и облигаций заняли в I квартале 3-е и 4-е места соответственно по притоку средств среди всех классов активов, сообщила в пятницу EPFR Global.

Марк Маккормик, начальник отдела валютной стратегии TD Securities, считает, что старания Китая стимулировать экономику вскоре дадут плоды, а еще он заключит торговое соглашение с США. Это поддержит рост мировой экономики и стран – экспортеров сырья, поскольку спрос на него со стороны Китая вырастет. А Россия выигрывает от роста цен на нефть, приводит The Wall Street Journal мнение Саида Хайдара, руководителя нью-йоркской Haidar Capital Management. По его мнению, дорогая нефть (с начала года Brent подорожала более чем на 30%) и жесткая политика ЦБ продолжат поддерживать рубль, обеспечивая интерес к российскому рынку.

Не исключено, что индекс Мосбиржи обновит максимум еще несколько раз – предпосылки для этого есть, рассуждает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Российский рынок все еще сильно недооценен, напоминает он: отношение капитализации к прибыли российских компаний – 6, а на других крупных развивающихся рынках он вдвое выше. Средняя дивидендная доходность российских компаний превышает 7%, а на других развивающихся рынках – только 3–4%.

Доллар к 20.00 мск подешевел на 44 коп. до 64,90 руб., евро – на 18 коп. до 73,12 руб.