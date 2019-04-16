Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Александр Афанасьев покинет свой пост Максим Стулов / Ведомости

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев покинет свой пост в связи с досрочным выполнением задач, сообщается на сайте биржи. Он продолжит исполнять обязанности председателя правления до 15 мая. Московской биржей он руководил с июня 2012 г.

«Мой второй основной контракт закончился весной прошлого года и затем был продлен на срок до двух лет для того, чтобы мы успели завершить стратегию развития, подготовить новую и найти преемника, – передал «Ведомостям» через представителя Афанасьев. – Сейчас все эти задачи выполнены и поэтому я могу покинуть пост и передать управление компанией новому руководителю».

Акции Московской биржи в начале торгов выросли на 0,49% (на 10.35 мск), но после сообщения об уходе Афанасьева начали дешеветь. К 12.50 мск стоимость бумаг снизилась на 0,03% к закрытию понедельника – до 91,43 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени терял 0,06%.

Наблюдательный совет биржи рекомендовал назначить ее новым руководителем Юрия Денисова. Его кандидатура будет направлена на согласование в ЦБ. В пресс-службе регулятора заявили, что ЦБ поддерживает назначение Денисова председателем правления Мосбиржи, но пока не получал соответствующую заявку, передает «Интерфакс».

Денисов в общей сложности 10 лет входит в набсовет биржи и возглавляет набсовет Национального клирингового центра. Он уже работал в Московской бирже: в 2010–2011 гг. был заместителем председателя правления и курировал в том числе управление рисками, развитие клиринговой и казначейской деятельности, управление активами и пассивами.

Пятилетняя стратегия биржи, принятая в 2015 г., досрочно реализована и обеспечила существенный рост бизнеса компании, констатировал председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин, слова которого приводятся в сообщении. Новая стратегия будет направлена на создание новых инфраструктурных сервисов для финансового рынка, подчеркнул Вьюгин.

Полномочия Афанасьева на посту председателя правления Мосбиржи были продлены в марте 2018 г. Он должен был его занимать до апреля 2020 г. В апреле прошлого года Афанасьев вышел из набсовета Московской биржи, отметив необходимость разграничения функций менеджмента и наблюдательного органа, а также увеличения числа независимых директоров.

Афанасьев был назначен председателем правления Московской биржи в июне 2012 г. С 2005 г. был председателем секции валютного рынка ММВБ. В начале 1990-х он занимался в ЦБ созданием Российского банка проектного финансирования, после чего занял пост исполнительного директора банка. С 1996 г. он входил в правление АБ «Империал», а с 1998 г. работал в банке «ВестЛБ восток» – дочернем банке немецкого концерна WestLB AG.