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Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: У Московской биржи сменился руководитель

Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Новым председателем правления биржи может стать член ее наблюдательного совета Юрий Денисов

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев покинет свой пост в связи с досрочным выполнением задач, сообщается на сайте биржи. Он продолжит исполнять обязанности председателя правления до 15 мая. Московской биржей он руководил с июня 2012 г.

«Мой второй основной контракт закончился весной прошлого года и затем был продлен на срок до двух лет для того, чтобы мы успели завершить стратегию развития, подготовить новую и найти преемника, – передал «Ведомостям» через представителя Афанасьев. – Сейчас все эти задачи выполнены и поэтому я могу покинуть пост и передать управление компанией новому руководителю».

Акции Московской биржи в начале торгов выросли на 0,49% (на 10.35 мск), но после сообщения об уходе Афанасьева начали дешеветь. К 12.50 мск стоимость бумаг снизилась на 0,03% к закрытию понедельника – до 91,43 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени терял 0,06%.

Наблюдательный совет биржи рекомендовал назначить ее новым руководителем Юрия Денисова. Его кандидатура будет направлена на согласование в ЦБ. В пресс-службе регулятора заявили, что ЦБ поддерживает назначение Денисова председателем правления Мосбиржи, но пока не получал соответствующую заявку, передает «Интерфакс».

Денисов в общей сложности 10 лет входит в набсовет биржи и возглавляет набсовет Национального клирингового центра. Он уже работал в Московской бирже: в 2010–2011 гг. был заместителем председателя правления и курировал в том числе управление рисками, развитие клиринговой и казначейской деятельности, управление активами и пассивами.

Пятилетняя стратегия биржи, принятая в 2015 г., досрочно реализована и обеспечила существенный рост бизнеса компании, констатировал председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин, слова которого приводятся в сообщении. Новая стратегия будет направлена на создание новых инфраструктурных сервисов для финансового рынка, подчеркнул Вьюгин.

Полномочия Афанасьева на посту председателя правления Мосбиржи были продлены в марте 2018 г. Он должен был его занимать до апреля 2020 г. В апреле прошлого года Афанасьев вышел из набсовета Московской биржи, отметив необходимость разграничения функций менеджмента и наблюдательного органа, а также увеличения числа независимых директоров.

Афанасьев был назначен председателем правления Московской биржи в июне 2012 г. С 2005 г. был председателем секции валютного рынка ММВБ. В начале 1990-х он занимался в ЦБ созданием Российского банка проектного финансирования, после чего занял пост исполнительного директора банка. С 1996 г. он входил в правление АБ «Империал», а с 1998 г. работал в банке «ВестЛБ восток» – дочернем банке немецкого концерна WestLB AG.

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