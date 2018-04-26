Финансы

Новости

Акционеры Московской биржи утвердили новый состав наблюдательного совета

Акционеры Московской биржи на общем годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли 12 человек. Новыми членами совета стали директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов и независимый член совета директоров Evraz Александр Изосимов.

В наблюдательный совет переизбраны первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета «Алросы» Мария Гордон, главный аудитор ЦБ Валерий Гореглядов, председатель наблюдательного совета НКЦ Юрий Денисов, заместитель предправления Сбербанка Белла Златкис, президент IBS Анатолий Карачинский, председатель G. H. Financials Limited Данкан Патерсон, гендиректор Федерации Европейских фондовых бирж Рисс Райнер.

Председатель наблюдательного совета будет избран в четверг на первом собрании совета.

Из наблюдательного совета выбыли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предправления Московской биржи Александр Афанасьев. В конце февраля Алексей Кудрин попросил не номинировать его в наблюдательный совет. Московская биржа начинает новый период развития, когда будет сделана ставка на маркетинг и инновационное развитие, заявил Кудрин: «Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет – это очень хорошая практика». От выдвижения отказался и Александр Афанасьев. «Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», – объясняла это решение Московская биржа.

Акционеры также утвердили выплату дивидендов за 2017 г. Биржа направит на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаченных ранее 5,67 млрд руб. промежуточных дивидендов биржа потратит на дивидендные выплаты 18,12 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 мая 2018 г.