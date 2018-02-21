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Кудрин попросил не выдвигать его в новый состав набсовета Московской биржи

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин попросил акционеров Московской биржи не номинировать его в новый состав наблюдательного совета, объяснив это необходимостью ротации кадров. Об этом бывший министр финансов написал на своей странице в Facebook. Кудрин возглавляет набсовет Московской биржи с июня 2014 г.

За прошедшие четыре года бирже удалось выстроить систему корпоративного управления по самым высоким стандартам и существенно реформировать биржевую инфраструктуру, подчеркнул Кудрин. Российские компании привлекли 10 трлн руб. от российских и международных инвесторов через размещение ценных бумаг на Московской бирже, а государство, размещая ОФЗ, получило 4 трлн руб., указал Кудрин. Кроме того, несмотря на геополитическую напряженность, бирже удалось расширить международные контакты, отметил он.

«Это был стратегически важный этап развития Мосбиржи, и я горжусь, что смог быть полезен в этой работе, — подчеркнул Кудрин. — Сейчас начинается новый период, когда биржа будет делать ставку на маркетинг и инновационное развитие. Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет — это очень хорошая практика».

Он поблагодарил коллег и пообещал продолжить работать с биржей в «независимом качестве».

Акционеры Московской биржи сформируют новый состав наблюдательного совета в конце апреля. В сообщении биржи отмечается, что предправления Александр Афанасьев также решил не выдвигаться в новый состав совета. «Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», - объяснила пресс-служба Московской биржи.

За последние несколько лет биржа сократила число директоров - членов наблюдательного совета с 17 до 12. Сейчас в его состав входят пять независимых директоров. В список рекомендованных к избранию в новый состав входят семь независимых кандидатов, т. е. на два больше, чем сейчас.