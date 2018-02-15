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Кудрин перечислил свои ошибки в правительстве

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал своими главными ошибками в правительстве провал административной реформы, попыток повысить пенсионный возраст и осуществить бюджетный маневр.

«Первая, самая большая структурная неудача - провал административной реформы. Сегодня все, что говорится про забюрократизированность, серьезное давление на бизнес контрольно-надзорной деятельности», - сказал Кудрин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он считает, что пока возглавлял комиссию по сокращению административных барьеров, удалось убрать сотни лишних функций исполнительных органов, однако «по-новому правительство не заработало».

«Второе - пенсионный возраст мы не подняли», - сказал Кудрин. По его оценке, это «самый тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить». Пока в связи с отказом повышать пенсионный возраст Россия тратит на пенсионную систему в виде дотаций 2-3% ВВП, что сдерживает рост экономики, отметил он.

«И бюджетный маневр - тогда мне не удалось. Все помнят, почему я ушел из правительства. Я сказал, что решения, которые в тот момент принимались, ограничат экономический рост, это увеличение непроизводительных расходов», - добавил председатель совета ЦСР.

Алексей Кудрин был министром финансов с 2000 по 2011 г. Его уход был связан с разногласиями с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.