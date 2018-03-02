Московская биржа направит на дивиденды почти всю прибыль

Акции Мосбиржи к 18.48 мск стоили 115,46 руб. Евгений Разумный / Ведомости

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 18,12 млрд руб., или 89% чистой прибыли, сообщила биржа. Эта сумма включает уже выплаченные промежуточные дивиденды в размере 5,67 млрд руб. Таким образом, выплата на акцию может составить 7,96 руб. Акции Мосбиржи к 18.48 мск стоили 115,46 руб. (+1% к закрытию четверга). Капитализация Московской биржи составляет 262,8 млрд руб.

Основные акционеры биржи – Центробанк (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (6,1%) и «РФПИ Управление инвестициями-6» (5%). Если предложенный размер дивидендов будет утвержден, то ЦБ получит 2,1 млрд руб. , Сбербанк – 1,8 млрд, ВЭБ – 1,5 млрд.

По итогам 2016 г. дивиденды Московской биржи составили 7,68 руб. на акцию, или 69,4% от чистой прибыли.

Чистая прибыль Московской биржи за прошедший год составила 20,26 млрд руб. – почти на 20% меньше, чем с 2016 г. Комиссионные доходы благодаря росту оборотов торгов и введению новых продуктов выросли на 7,1% до 21,21 млрд руб. «Самый высокий рост комиссионного дохода был получен на рынке облигаций (+33,7%) и денежном рынке (+16,8%), а также от расчетно-депозитарных услуг (+17,4%)», – заявил финансовый директор биржи Максим Лапин.

Из-за снижения процентных ставок чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,3 млрд руб.

В прошлом году частные инвесторы открыли 250 000 брокерских счетов, благодаря чему общее число счетов физлиц достигло 1,9 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами, за год увеличилось на 107 000 до 302 000. «Новички ожидаемо предпочитают инвестировать в менее рисковые долговые продукты; по мере повышения их финансовой эрудиции мы увидим и их более активное участие на рынке акций и деривативов», – отметил предправления Московской биржи Александр Афанасьев.

Собрание акционеров Московской биржи состоится 26 апреля.