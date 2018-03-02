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Чистая прибыль Московской биржи упала почти на 20%

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2017 г. снизилась на 19,6% до 20,26 млрд руб. при рекордном росте комиссионных доходов, сообщается в опубликованной торговой площадкой отчетности.

Комиссионные доходы Мосбиржи выросли на 7,1%, до рекордных в истории площадки 21,21 млрд руб. - это произошло за счет роста торгов и введения новых продуктов и сервисов, говорится в сообщении биржи. Самый высокий рост комиссионного дохода получен на рынке облигаций (33,7%) и денежном рынке (16,8%), а также от расчетно-депозитарных услуг (17,4%).

Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд руб. на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% до 10,48 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 72,8% против 77,1% в 2016 г.

«Сильные результаты года, в первую очередь последовательный рост комиссионного дохода, подтверждают преимущества мультипродуктовой бизнес-модели биржи, – заявляет предправления биржи Александр Афанасьев. – В прошедшем году объемы торгов по многим инструментам – облигациям, репо с ЦК и репо с КСУ, валютным свопам, товарным деривативам – оказались рекордно высокими за всю историю компании».

Также биржа фиксирует приток накоплений россиян: в прошлом году 250 000 частных инвесторов открыли новые брокерские счета. Кроме того, несмотря на сложный геополитический контекст, наблюдается растущий вклад в обороты российского рынка международных инвесторов, отмечается в отчете.

Размер собственных средств биржи по итогам 2017 г. составил 82,65 млрд руб., к концу года площадка не имела долговых обязательств.

Объем торгов на российском рынке акций в 2017 г. составил 9,19 трлн руб. по сравнению с 9,27 трлн руб. в 2016 г. Комиссионные доходы фондового рынка в прошлом году выросли на 1,3% до 1,61 млрд руб. Общая капитализация рынка акций по итогам года составила 35,9 трлн руб. ($623,2 млрд).