Платежные системы раскрыли межбанковские комиссии за прием карт в России
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Visa впервые раскрыла на своем российском сайте размер межбанковской комиссии. Она оставалась единственной крупной платежной системой, которая не раскрывала эти тарифы для России. Visa пошла на это после того, как ритейлеры снова подняли вопрос о необходимости снижения ставок за прием карт (эквайринг) и их госрегулирования: в этом раунде борьбы они смогли дойти до Владимира Путина. Президент в феврале назвал высокую комиссию за прием карт «квазиналогом на бизнес» и поручил проработать этот вопрос. Банкиры и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявили, что президента дезинформировали и ставок, на которые жаловался бизнес, – до 3% от суммы операции – просто нет.
Банки редко раскрывают ставки эквайринга: они зависят от множества параметров и зачастую являются предметом индивидуальных договоренностей с торговыми точками. Основной вклад в ставку вносит межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, выпустивший карту, получает от банка, обслуживающего торговую точку. Платежные системы эти тарифы не раскрывали, провоцируя повышенный интерес к ним со стороны ритейлеров и регулятора. Интерчейндж – это элемент конкуренции между платежными системами и делиться этой информацией они не хотят, объясняет сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков «Россия» Алексей Маслов. В ходе дискуссии о возможности снизить стоимость эквайринга ритейлеры выказывали недовольство непрозрачностью ценообразования этой услуги, указывает он, хотя среди контраргументов звучало, что автопроизводители также не раскрывают стоимость запчастей.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}