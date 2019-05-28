Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Здоровая цифра Бориса Йордана

Борис Йордан создает цифрового страховщика

Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей

Владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан создает цифровую компанию медицинского страхования «Ренессанс здоровье», инвестиции составят 3,6 млрд руб. до 2023 г., сообщил во вторник представитель компании.

«Ренессанс здоровье» (в прошлом СК «Благосостояние») будет работать на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), страхования от несчастных случаев и международного медицинского страхования – полностью в цифровом формате. Весь медицинский бизнес «Ренессанс страхования» перейдет в новую компанию. За 2018 г. сборы «Ренессанс страхования» по ДМС составили 6,3 млрд руб., по данным ЦБ.

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