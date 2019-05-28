Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Здоровая цифра Бориса Йордана
Борис Йордан создает цифрового страховщика
Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Борис Йордан увидел во всем мире интерес к технологичной медицине
Андрей Гордеев / Ведомости
Владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан создает цифровую компанию медицинского страхования «Ренессанс здоровье», инвестиции составят 3,6 млрд руб. до 2023 г., сообщил во вторник представитель компании.
«Ренессанс здоровье» (в прошлом СК «Благосостояние») будет работать на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), страхования от несчастных случаев и международного медицинского страхования – полностью в цифровом формате. Весь медицинский бизнес «Ренессанс страхования» перейдет в новую компанию. За 2018 г. сборы «Ренессанс страхования» по ДМС составили 6,3 млрд руб., по данным ЦБ.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}