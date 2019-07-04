Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Телеграмма о дивидендах
Какие акции пора купить под дивиденды будущих лет
Инвесторы неплохо заработали на дивидендах за 2018 год
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МТС обеспечивает инвесторов не только связью, но и дивидендами
Евгений Разумный / Ведомости
Завершается сезон дивидендных выплат акционерам российских компаний. В июле закрываются последние реестры для выплаты итоговых дивидендов за 2018 г. (некоторые компании ранее выплатили промежуточные дивиденды). Оставшиеся деньги (за вычетом налога на доходы или прибыль) акционерам перечислят в течение 25 дней с даты утверждения размера дивидендов собранием акционеров, которые проходят до конца июня.
Совокупные дивиденды российских публичных компаний за 2018 г. могут приблизиться к 3 трлн руб., прогнозирует ведущий финансовый аналитик «Алор брокера» Сергей Рапотьков.
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