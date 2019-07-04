S&P подсчитало долю проблемных кредитов

Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Каждый шестой кредит в России проблемный

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Для полного резервирования плохих кредитов банкам может понадобиться 1,5–2 трлн руб Сергей Коньков / ТАСС

Рейтинговое агентство S&P подготовило отчет «Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов?». По оценке аналитиков агентства, доля проблемных кредитов в портфеле отечественных банков в последние шесть лет была стабильно высокой – в пределах 12,9–17,5%. На конец 2018 г. этот показатель составлял 16,7%. То есть 10,4 трлн руб. задолженности были проблемными.

При этом радикального улучшения ситуации не предвидится. По прогнозу агентства, в 2019 и 2020 гг. доля плохих ссуд в банковском секторе снизится лишь до 16 и 15,5% соответственно.